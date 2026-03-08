Joseph: Ftesa për anëtarësim në Bordin e Paqes tregues i qartë që Kosova po ndërton raporte me Trump 2

Eksperti i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, Edward P. Joseph, ka komentuar zhvillimet që lidhen me raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai është ndalur veçanërisht te rëndësia e përfshirjes së Kosovës në Bordin e Paqes dhe mënyrën se si kjo ndikon në dialogun strategjik me ShBA-në. Sipas Joseph, pjesëmarrja e Kosovës në…

Lajme

08/03/2026 21:01

Eksperti i çështjeve të Ballkanit Perëndimor, Edward P. Joseph, ka komentuar zhvillimet që lidhen me raportet ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Ai është ndalur veçanërisht te rëndësia e përfshirjes së Kosovës në Bordin e Paqes dhe mënyrën se si kjo ndikon në dialogun strategjik me ShBA-në.

Sipas Joseph, pjesëmarrja e Kosovës në këtë Bord përbën një zhvillim të rëndësishëm në raportet ndërmjet dy vendeve.

“Mendoj se kjo është një ftesë tejet e rëndësishme për Kosovën, të ftohesh në Bordin e Paqes. Fakti që presidentja Osmani ka qenë edhe në themelimin e kësaj organizate në Davos dhe në takimin e parë në Uashington, është shumë e rëndësishme, është tregues i qartë se Kosova po ndërton raporte me Administratën Trump 2”, ka thënë ai në Klan Kosova.

Ai ka thënë se Osmani po e përfaqëson Kosovën në një formë tjetër të dialogut strategjik

“Kjo është e veçantë për shkak se në shtatorin e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës suspenduan dialogun strategjik me Kosovën dhe kjo që ndodhi është e kundërta e saj, është e qartë se presidentja Osmani po e përfaqëson Kosovën në një formë tjetër të dialogut strategjik dhe kjo ka rëndësi”, tha ai.

Artikuj të ngjashëm

March 8, 2026

Vjen reagim nga kabineti i Osmanit për 24 hektarët: Publikut i...

March 8, 2026

Irani emëron djalin e ish-liderit suprem si zëvendësues të tij

March 8, 2026

Netanyahu mesazh popullit iranian: Ngrihuni kundër regjimit në Teheran

March 8, 2026

“Për hatër të Rashiqit” – Vjen reagimi i parë nga Qeveria...

March 8, 2026

​Shpërthimi në ambasadën amerikane në Oslo mund të ketë qenë terrorist,...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Vjen reagim nga kabineti i Osmanit për 24...

Irani emëron djalin e ish-liderit suprem si zëvendësues të tij

Netanyahu mesazh popullit iranian: Ngrihuni kundër regjimit në Teheran

Publikohet promo zyrtare: Arbana Osmani – prezantuesja e Ferma VIP 3