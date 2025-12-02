Joseph, Coffey, Primorac e thonë njëzëri në Senatin Amerikan: Po, Kurti është bllokues i proceseve

Në Komitetin për Punë të Jashtme të Senatit Amerikan po mbahet një seancë dëgjimore me temën “Një rrugë drejt stabilitetit në Ballkanin Perëndimor”. Gjatë diskutimit aty u përmend edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili u përshkrua nga të pranishmit si person “pengues” (obstruksionist), që qëllimshëm bllokon proceset. Kryesuesi Keith Self, duke iu drejtuar pjesëmarrësve në…

02/12/2025 22:44

Në Komitetin për Punë të Jashtme të Senatit Amerikan po mbahet një seancë dëgjimore me temën “Një rrugë drejt stabilitetit në Ballkanin Perëndimor”.

Gjatë diskutimit aty u përmend edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili u përshkrua nga të pranishmit si person “pengues” (obstruksionist), që qëllimshëm bllokon proceset.

Në lidhje me këtë pyetje, përgjigja e dy pjesëmarrësve në diskutim ishte “po” ndërsa e njërit prej tyre “më shumë po se jo”.

 

