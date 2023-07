Jori sqaron raportin me Noizyn, thotë se nuk ka ndodhur asgjë mes tyre Jori Delli dhe Noizy fliten lidhur me raportin e tyre. Së fundi, modelja ka sqaruar se me Noizyn janë miq dhe se nuk ka ndodhur asgjë mes tyre, shkruan lajmi.net. Ata flasin ndonjëherë, por gjithmonë në mënyrë shoqërore. Gjatë një dreke me Gerti Koxhën në emisionin “Kepi i Vipave”, bukuroshja është pyetur për marrëdhënien që…