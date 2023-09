Jori e dashuruar “kokë e këmbë”, nuk mungojnë momentet intime me të Ish banorja e edicionit të dytë të “Big Brother VIP Albania”, Jori Della, ka pak kohë prej kur ka konfirmuar lidhjen e saj të re. Modelja është në lidhje me këngëtarin italian, Fred de Palma, shkruan lajmi.net. Pas publikimit të lidhjes, çifti është shumë aktiv në rrjete sociale ku shpesh ndajnë me ndjekësit copëza nga…