Jorge Mendes konfirmon: Ronaldo nuk do të kthehet në Sporting

E gjitha filloi pasi Ronaldo kishte uruar ish-klubin e tij, Sportingun për titullin e fituar par më shumë se 10 vitesh në Portugali, transmeton lajmi.net.

Për ti hedhur benzinë zjarrit, nëna e Ronaldos deklaroi se ajo do të bind djalin e saj që të rikthehet në Sporting, aty ku e filloi karrierën.

Megjithatë, zërat për rikthimin e tij i ka përgënjeshtruar agjenti i lojtarit, Jorge Mendes.

Mendes duke folur për “Record”, konfirmoi se Ronaldo nuk do të kthehet në Portugali.

“Cristiano Ronaldo nuk po kthehet në Sporting. Ai është krenar për titullin e fituar por për momentin, por planet e tij të karrierës nuk përfshijnë një rikthim në Portugali”, tha Mendes./Lajmi.net/

BREAK: Jorge Mendes confirms Cristiano Ronaldo will not be rejoining Sporting Lisbon this summer https://t.co/XQLio6eiig

— footballespana (@footballespana_) May 14, 2021