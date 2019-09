Jonida Vokshi ndanë disa imazhe nga dasma

View this post on Instagram

Momenti me emocionues i jetes sime! Asgje nga e gjithe kjo enderr e bukur e bere realitet nuk do te ishte e mundur, nese nuk do ishte prane nesh @amievent_official @amardatoska @ermalmamaqiofficial @liridonapjetri dhe i gjithe stafi i mrekullueshem i Ami Event! Me te bukur nuk na e benit dot kete dite tonen te rendesishme! Super profesionist dhe kreativ! Ju faleminderit🙏🏻 Do doja gjithashtu te ndalesha pak tek @klajdi_resort. Sherbimi,stafi,ushqimi,komoditeti i ofruar prej jush,nuk kam fjale ta pershkruaj ne cfare lartesie ka qene! Nje falenderim enorm per familjen Kokoshi! Ju dhe cdo punonjes i Klajdi Resort me ka bere te ndihem si nje princeshe!🙏🏻 Faleminderit @valdrinsahitiofficial per dy fustanet e tua aq te bukura qe ma bene akoma edhe me te bukur kete dite. Ishin nje perralle! Ti Valdrin je pasiskutim the best ever! 🙏🏻 Faleminderit @makeupbyanadervishi per imazhin aq te thjeshte por te bukur qe solle tek une ne kete dite🙏🏻. Te kam shpirt! Jam pa fund e lumtur qe momentin e celebrimit me dhurove ate emocion gjysma ime🙏🏻 Te dua shume @elvanagjataaaa ❤️ Dhe falenderimi i fundit shkon per Zotin qe me ka bekuar me @besnikkrapi ne jeten time!🙏🏻❤️