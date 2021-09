Johnson për vizitë katër-ditore në Shtetet e Bashkuara

Kryeministri i Britanisë së Madhe Boris Johnson do të niset sot për vizitë katër-ditore në SHBA, ku do të takohet me udhëheqësit botërorë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së më 21 shtator dhe do të bëjë thirrje për veprime urgjente për të parandaluar ndryshimet klimatike para samitit COP26 që do të mbahet në muajin nëntor, në Skoci.