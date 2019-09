Johnson: Ne do t’i bindemi ligjit, mund të dalim në 31 tetor

Kryeministri britanik Boris Johnson tha të premten se qeveria e tij do të respektonte ligjin dhe do të qëndrojë e përkushtuar për të lënë vendin me marrëveshjen e arritur.

Ai premtoi se Mbretëria e Bashkuar do të largohej nga BE në 31 tetor, me ose pa një marrëveshje, por Parlamenti miratoi një ligj që do ta detyronte atë të zgjasë afatin nëse nuk arrinte marrëveshjen deri më 19 tetor.

Të premten, ai u pyet nëse po kërkonte mënyra për të vonuar ose anashkaluar ligjin e ri, të cilin ai e quajti “një akt dorëzimi”, raportoi Reuters.

“Ne do t’i bindemi ligjit, por jemi të sigurt se mund të dalim në 31 tetor dhe mënyra më e mirë për të arritur një marrëveshje është pse akti i dorëzimit është kaq i dëmshëm”, u tha Johnson gazetarëve.

Ministri i Jashtëm irlandez Simon Coveney tha të premten se BE dhe Mbretëria e Bashkuar duhet të zvogëlojnë mosmarrëveshjet në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e re Brexit, dhe Londra duhet të dalë me një propozim serioz, duke paralajmëruar se koha po mbaron.

Coveney tha në Bruksel, ku u takua me kryenegociatorin e BE për Brexit, Michel Barnier, se BE-ja ende dëshiron të negociojë, por se kjo duhet të jetë në bazë të një “propozimi serioz” nga Britania e Madhe.

“Kjo nuk ka ndodhur ende dhe derisa të ketë një propozim serioz me shkrim do të ketë mosmarrëveshje të thella dhe koha do të mbarojë,” u tha Coveney gazetarëve.

Ai shtoi se “barra” tani është zhvendosur tek kryeministri britanik dhe ekipi i tij, duke vënë në dukje se Irlanda është e hapur për mundësinë e zgjatjes së afatit të Brexit, raporton Reuters.