Johnson: Marrëveshja tregtare post-Brexit varet nga evropianët

Kryeministri britanik, Boris Johnson tha sot se varet nga europianët që të përdorin logjikën për të arritur një marrëveshje tregtare postBrexit me Britaninë e Madhe, në mënyrë që të shmanget një “no deal” më 1 janar.

“Është mëse e mundur të arrihet një marrëveshje, pavarësisht mosmarrëveshjeve të vazhdueshme, u takon miqve dhe partnerëve tanë të përdorin arsyen e shëndoshë”, tha udhëheqësi konservator në një intervistë me BBC.

“Shpresoj se do të arrijmë një marrëveshje, kjo varet nga miqtë tanë. Ata bënë një marrëveshje me Kanadanë të llojit që ne duam, pse të mos e bëjnë me ne? Ne jemi kaq afër, ne kemi qenë anëtarë të BE-së për 45 vjet. E kemi gati në dorë, kjo varet prej tyre”, shtoi Johnson.

BM u largua nga BE më 31 janar, por vazhdon ende të zbatojë rregullat e BE-së deri më 31 dhjetor.