​Johnson jep detaje nga biseda me Biden mbi Ukrainën

Ai ka thënë se kishte një pajtim për të punuar bashkërisht për gjetjen e një zgjidhje afatgjate mbi Ukrainën.

“I përditësova për vizitën time në Kiev në fillim të këtij muaji dhe ne ramë dakord të punojmë së bashku për të gjetur një zgjidhje afatgjatë të sigurisë, në mënyrë që Ukraina të mos mund të sulmohej më në këtë mënyrë”, ka shkruar Johnson në Twitter.

Ndërsa, presidenti Biden në një postim në Twitter ka shkruar se SHBA dhe aleatët e saj do të vazhdojnë mbështetjen për Ukrainën përballë agresionit rus.

“Ne jemi të përkushtuar të vazhdojmë ndihmën tonë dhe t’i imponojmë Rusisë kosto të rënda ekonomike – dhe ripohuam solidaritetin tonë me popullin ukrainas”, ka shkruar Biden.

This afternoon I spoke to @POTUS and other foreign leaders about the situation in Ukraine.

I updated them on my visit to Kyiv earlier this month and we agreed to work together to find a long-term security solution so that Ukraine could never again be attacked in this way.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 19, 2022