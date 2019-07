John Shahu hyri në listën e artistëve që sollën projekte muzikore në këto ditë të nxehta, shkruan lajmi.net.

Këngëtari ka lansuar këngën me titull “Alamet”, e cila është me tekst dhe muzikë të Fifit në bashkëpunim me të.

Kësaj kënge, Johni ia ka shoqëruar edhe videoklipin, i cili u punua nga “Don Production”, ndërsa e sjell me ritme verore.

Kujtojmë se javë më parë, John Shahu ishte i ftuar në “Mirage”, ku dha më shumë detaje rreth këtij projekti dhe zbuloi prapaskenat e klipit. /Lajmi.net/