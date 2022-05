Joel Embiidi pritet të rikthehet në ndeshjen e ardhshme të Philadelphia

Embiidi pësoi lëndim në fytyrë në ndeshjen ndaj Toronto gjatë fazës së parë të ‘Play Off-it’.

Kështu ai nuk ishte i gatshëm për dy ndeshjet e fazës së dytë të ‘Play Off’ ndaj Miamit, por rikthimi i tij pritet të ndodhë në ndeshjen e tretë ndaj tyre.

Siç njofton gazetari i ‘The Athletic’, Shams Charania, basketbollisti do të rikthehet, por do të luajë me mask gjatë ndeshjes ndaj Miamit, transmeton lajmi.net.

Ka optimizëm që ylli i Philadelphia 76ers, Joel Embiid do të rikthehet në ndeshjen e tretë ndaj Heat, thonë burimet. Ai është pajisur për një maskë”, tha ai.

Ndeshja në mes Philadelphia 76ers – Miami Heat luhet në orën 01:00 pas mesnate./Lajmi.net/