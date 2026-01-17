‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’ Dolce ngre dyshime ndaj Limit pas bisedës me Albën

Në orët e vona kishte një diskutim mes “çiftit” të ri, Dolce dhe Limi. ‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’, i thotë në një moment ajo, Limit, në lidhje me Albën. Mbrëmë u bë zhurmë e madhe në PRIME për trekëndëshin Alba – Limi – Dolce.

ShowBiz

17/01/2026 13:10

Në orët e vona kishte një diskutim mes “çiftit” të ri, Dolce dhe Limi.

‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’, i thotë në një moment ajo, Limit, në lidhje me Albën.

Mbrëmë u bë zhurmë e madhe në PRIME për trekëndëshin Alba – Limi – Dolce.

YouTube player

Artikuj të ngjashëm

January 17, 2026

Alba dhe Limi pas përballjes së fortë përqafohen

January 17, 2026

Bia mbyll rrugëtimin në Big Brother Vip Kosova 4

January 16, 2026

“Erdhe e paftuar në shtëpinë time” – Limi ia thotë në...

January 16, 2026

Ghetto Geasy: A jemi gati për këngën tjetër të BABASTARS?

January 16, 2026

Labi me mesazh të fortë, e shkruan “UÇK” në flokë

January 16, 2026

Londrimi e pyet Klodin për orientimin seksual

Lajme të fundit

Osmani: 17 janari, ditë e humbjeve të shumëfishta...

Ilir Deda: A do të përfundojnë në burg...

Kurti bëri homazhe me rastin e përvjetorit të 45-të...

​LDK në udhëkryq, qëndrim apo largim i kryetarit?