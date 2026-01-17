‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’ Dolce ngre dyshime ndaj Limit pas bisedës me Albën
Në orët e vona kishte një diskutim mes “çiftit” të ri, Dolce dhe Limi. ‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’, i thotë në një moment ajo, Limit, në lidhje me Albën. Mbrëmë u bë zhurmë e madhe në PRIME për trekëndëshin Alba – Limi – Dolce.
ShowBiz
17/01/2026 13:10
Në orët e vona kishte një diskutim mes “çiftit” të ri, Dolce dhe Limi.
‘Jo të bëni komplot, ndoshta jeni diçka bashkë’, i thotë në një moment ajo, Limit, në lidhje me Albën.
Mbrëmë u bë zhurmë e madhe në PRIME për trekëndëshin Alba – Limi – Dolce.