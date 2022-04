“Jo sa të jem unë ministre”: Përplasen ashpër Albulena Haxhiu dhe Abelard Tahiri

Haxhiu i ka reaguar Tahirit, duke thënë se ajo është e shqetësuar për sistemin e Drejtësisë meqë është ministre, por nuk e kupton edhe shqetësimin e Tahirit, shkruan lajmi.net.

“Nuk po e kuptoj shqetësimin që ke Z. Tahiri. Tash unë jam e shqetësuar sepse gjendja në sistemin e Drejtësisë nuk është e mirë, por çka ke ti që shqetësohesh, nuk po mund ta kuptoj fare”, tha ministrja.

Tutje, rreth “shqetësimit” të Tahirit, sipas Haxhiut, ajo u shpreh se “ndoshta edhe mund ta kuptoj, por më mirë s’po e them”, vazhdoi ajo.

Me tej, Haxhiu për noterët, tha që ajo nuk do t’i bëj ata që Tahiri i mendon.

“Sa i përket noterisë, as mendja mos të shkon që ka me t’i bë noterë qata që ti po mendon e qata që ti i ke ndërhy me i vlerësu më së larti me pijkë. Jo Abelard Tahiri, sa të jem unë ministre e Drejtësisë kurrë jo”, shtoi ajo.

Para reagimit të Haxhiut, deputeti Tahiri ka kundërshtuar ashpër Projektligjin për Këshillin Prokurorial

“Ky projektligj veç një gjë siguron, prezencën e fuqishme të politikës në vendimmarrje në Këshillin Prokurorial. Në të kaluarën kur kemi zgjedh dy anëtarë në Kuvendin e Kosovës, njërin e kemi pas nga oda e avokatëve dhe tjetrin nga Fakulteti Juridik. Tash e keni lënë një zyrtari me pesë vjet përvojë pune të konkurrojë dhe me qenë pjesë e Këshillit Prokurorial. Kjo është vërtet degraduese” ”, ka thënë Tahiri.

Seanca parlamentar po vazhdon ende, ku po diskutohet edhe me tej rreth zgjedhjes së kryeprokurorit të shtetit. /Lajmi.net/