Jo më “kokë me kokë” – Pse Trump e Putin e ndryshuan formatin e takimit?
Bota
Ndryshimi i formatit të takimit bilateral të sotëm — nga një takim kokë më kokë në një takim më të madh grupor — është i rëndësishëm.
Takimet kokë më kokë të Presidentit Donald Trump me Presidentin rus Vladimir Putin gjatë mandatit të tij të parë ishin të mbuluara nga një shkallë misteri. Me vetëm një përkthyes brenda dhomës, shpesh nuk ishte e qartë se çfarë u diskutua saktësisht, njofton CNN, transmeton lajmi.net
Ndihmësit kishin vështirësi të kuptonin nëse dy udhëheqësit kishin arritur ndonjë marrëveshje. Pas një takimi të tillë në Gjermani, Trump i kërkoi përkthyesit të hedhë poshtë shënimet e tij.
Shtimi i dy ndihmësve në seancën e sotme — Sekretarit të Shtetit Marco Rubio dhe të dërguarit special amerikan Steve Witkoff — mund të mundësojë një qartësi më të madhe pas përfundimit të takimit, veçanërisht nëse Rusia ofron një pasqyrim të ngjarjeve që ndryshon nga perspektiva e SHBA-së.
Njëri prej tyre gjithashtu do të jetë në gjendje të mbajë shënime — një element shpesh thelbësor për regjistrimin në kohë reale të samiteve në nivel të lartë./lajmi.net/