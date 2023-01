Jo 500, por 40 euro mosrespektimi i shenjës së trafikut në sheshin “Xhorxh Bush”

Jo 500 euro, por dënimi për mos e respektimin e shenjës së trafikut në sheshin “Xhorxh Bush” në kryeqytet është 40 euro. Në fakt ky është dënimi i përcaktuar me ligj e jo siç tha të premten e 14 Janarit, drejtori i shërbimeve publike, Ilirik Musliu, se gjoba për shkelje të tillë është 500 euro.

Sylejman Halili, shef i operativës në njësinë e trafikut në polici për regjionin e Prishtinës, deklaroi për Klan Kosovën se hyrja me makinë në këtë shesh dënohet me 40 euro ndërsa tejkalimi i kolonës në vijë të plotē gjobitet me 150 euro dhe marrje të patentë shoferit.

E policia ka shpërndarë 100 gjoba prej 40 eurove nga mëngjesi deri në mbrëmje.