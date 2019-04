JLo fotografohet në rrugë gjatë xhirimeve, të gjithë sytë tek ky detaj

Jennifer Lopez 49-vjeçe ka treguar këmbët seksi e veshur në fustan të shkurtër.

Jennifer Lopez u shfaq me një fustan të ngushtë dhe me çantë në formë të dollarëve, me shifër 5,695 $, gjatë xhirimeve të “Hustlers”, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Ajo është ikonë e “Hollywood-it”, e cila njihet për figurën trupore.

JLo mori sërish vëmendjen edhe një ditë tjetër të xhirimeve për filmin e ri “Hustlers” në Nju Jork, të hënën.

49-vjeçarja ka vënv në pah linjat në fustanin e ngushtë dhe u fotografua duke u larguar nga një makinë.

Ajo që të binte në sy ishte çanta që mbante në duar, në formë të parasë me shifër 5,695 dollarë.

Aktorja iu bashkua yjeve Constance Wu, Keke Palmer dhe Lili Reinhart, për xhirime. /Lajmi.net/