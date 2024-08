“Jetoj pa çikën”: Fero i mërzitur që s’e ka pranë vajzën – ka një mesazh

Fero është shprehur i mërzitur së fundmi në rrjete sociale.

Ai ka postuar një fotografi me vajzën e tij Ninën, me të cilën tash e një kohë nuk jeton pas ndarjes nga bashkëshortja e tij, Arbenita Ismajli.

Ai tha se mosprania e saj, e ka bërë atë që ta përjetojë shumë vështirë.

Ish-reperi pati edhe një mesazh për ata që ngrihen me fëmijët pranë, duke shkruar: “Ju që i keni fëmijët e ngriheni me ta prej gjumit, e hani e pini me ta, mos u ankoni, por falënderojeni Zotin”.

Ndryshe, Fero hoqi dorë përfundimisht nga muzika për t’iu përkushtuar fesë Islame.