Jesuuuuus 2-0! Sa hurma do t’i kenë ngrënë lojtarët e Cityt sot?

Po rridhte minuta e 10’ kur braziliani gjakftohtë tundi rrjetën për arritur një rezultat të pastër ndaj “Los Blancos”.

Pos golave, “Qytetarët” po bëjnë lojë më të mirë, duke e dominuar ndeshjen.

Më poshtë gjeni golin e ndeshjes. /Lajmi.net/

#UCL

Man City 2-0 Real Madrid | GOAL! Jesus.

to never miss any goal follow @iF26s pic.twitter.com/yRPh41Be38

— All Goals. (@AllGoals_) April 26, 2022