Jesus i duhen vetëm 90 sekonda për te shënuar gol në debutim me Arsenalin

Arsenali është përballur sot me Nurnberg në një ndeshje miqësore.

E, në këtë takim debutoi lojtari më i ri i ‘Topçinjve’, Gabriel Jesus, transmeton lajmi.net.

Sulmuesit brazilian iu deshën vetëm 90 sekonda që ta tund rrjetën për ekipin e tij të ri.

Ndeshja përfundoi 5:3 në favor të londinezëve, ndërsa golat u shënuan dy nga Jesus 47` dhe 75`, Elneny 54`, Schindler 57` dhe Handwerker 63`.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell golin e tij të parë:

🇧🇷 GABRIEL JESUS! 🇧🇷

Barely 9️⃣0️⃣ seconds into his Arsenal debut, GJ9 is on the scoresheet! 👊

⚫️ 2-1 🔴 (47) pic.twitter.com/5VwYk7n20J

— Arsenal (@Arsenal) July 8, 2022