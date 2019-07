Ai tha se i kanë marrë parasysh kërkesat e tregtarëve që të mos largohen krejtësisht prej Tregut të Gjelbër derisa po zhvillohen punimet, duke shtuar se projekti po zbatohet pjesë-pjesë.

“Jemi në prag të fillimit edhe të “Tregut të Kafshëve” i cili do të ndërtohet në Velekincë dhe për këtë projekt janë siguruar mjetet financiare. Po ashtu, po punojmë insensivisht edhe për tregjet mobile dhe i kemi përcaktuar shumicën e lokacioneve nëpër lagjet më të mëdha të komunës së Gjilanit, të cilat do të jenë një lehtësim i madh për fermerët për plasimin e produkteve të tyre. Së shpejti do të ndërtohet tregu mobil te vendi i quajtur Bunari i Përlepnicës dhe pas tij të tjerët me radhë si në lagjen Dardania, Arbëria e Iliria”, ka thënë Jerliu, në një konferëncë për media, gjatë prezantimit të punës 6-mujore.

Ai ka konfirmuar se janë në përgatitje të ndërtimit edhe të tregut në Zhegër, ndërkaq po punojnë në ndërtimin e Tregut të Rërës, Tregun e Lëndëve Djegëse e Tregun e Veturave.

Jerliu e ka falënderuar kryetarin e Gjilanit, Lutfi Haziri, për mbështetjen e madhe në realizimin e këtyre projekteve kapitale. /Lajmi.net/