Jeremiqi pas kthimit nga SHBA: Kam parë një listë prej 28 personash, nuk do të doja të isha në vend të Vuçiqit

“Kjo e tronditi mjaft Vuçiqin, sepse Veselinoviq dhe Radoiçiq u vunë nën sanksionet amerikane me shpjegimin se kishin të bënin me krimin e organizuar në bashkëpunim me shtetin. Unë nuk do të doja të isha në vendin e Vuçiqit, sepse njerëzit që janë më të afërt me të ndjeken në çdo mënyrë”, tha Jeremiq, raportin Klix.ba, përcjell lajmi.net.

Ai tha se sot është kthyer nga Amerika ku ka pasur bisedime mjaft serioze dhe ka shtuar se nëse e ka parë listën prej 28 personash për sanksione, duhet ta ketë parë edhe Vuçiqin.

Jeremiqi tha se sanksionet nënkuptojnë se personat që janë nën cakun e tyre nuk mund të kryejnë transaksione bankare dhe të disponojnë para, përveçse përmes bankave në Iran apo Rusi.

“Ajo goditje paralajmëruese ndikoi edhe në vendimin e Vuçiqit për t’u tërhequr në lidhje me ligjet për referendum dhe shpronësim”, vlerësoi Jeremiq. /Lajmi.net/