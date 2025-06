Jep dorëheqje nënkryetari i Vetëvendosjes në Skenderaj, thotë se s’ka joshje as forcë që e bind

Pakënaqësi të shumta kanë shprehur së fundi anëtarë të Lëvizjes Vetëvendosje, në dega të ndryshme të kësaj partie.

Ngjashëm ka vepruar edhe Xhevat Nebiu, nënkryetar i degës së Vetëvendosjes në Skenderaj.

Ai bëri të ditur se ka dhënë dorëheqje nga subjekti politik, që ka përfaqësuar deri më tani.

Sipas një shkrimi të bërë nga Nebiu ai në fakt s’ka dashur të jetë pjesë e kësaj partie dhe s’do të jetë pjesë e asnjë tjetër.

“Me mirëkuptim, dua t’ju njoftoj publikisht që, ka kohë që kam dashur , por tani i erdhi momenti që unë të vendosë të mos jem më anëtar i asnjë partie , e as që kam dashur të jem , bile për hirë të vërtetës me është bërë lutje e madhe që të anëtarësohem ne VV, ku pasi kam menduar goxha mirë kam pranuar, arsyet e bindjes kanë qenë disa kolegë të respektuar, me qëllimin kryesor që të kontribuoj me aq mundësi që kam patur, për një ndryshim sadopak në shoqëri, dhe rrethin ku jetojmë, dhe të mirën e vendit, sikurse edhe në përiudhat tjera , edhe familjarisht”, ka shkruar ai.

Ai po ashtu tha se “Arsyeja kryesore është se ne si familje, edhe në luftë, e edhe tash i kemi grahë, e i grahim vetëm drejtë e me nder , dmth nuk jemi për politikë, sepse nuk mundet askush me na lakue jashtë principeve tona. Për të mirë prapë do të kontribojmë, qoftë edhe me sakrificë, aty ku mendojmë se janë interesat e të ardhmes së vendit, e asnjëherë shtrembër për asnjë shpërblim”, vijoi Nebihu

Xhevat Nebihu kishte kandiduar për asamble komunale në Skenderaj, ku kishte dalë më i votuari në listën e partisë./Lajmi.net/