Jennifer Lopez tregon barkun e tonifikuar derisa flet për projektin e saj të ri me Netflix

Të enjten në mëngjes, biznesmenja 52-vjeçare postoi katër imazhe të reja në mediat sociale duke u dukur rinore si kurrë më parë, transmeton lajmi.net.

Ajo ndezi fizikun e saj të pabesueshëm e veshur me një kostum ngjyrë bezhë nga Brunello Cucinelli, i kompletuar me një fashë të thurur pa rrip nga Cult Gaia.

Vathët me madhësi të mesme Illuminate nga Vrai u varën nga veshët e saj, dhe centrali elektrik mbante një palë taka të qarta Femme LA në këmbët e saj.

Lopez, duket se ishte në xhirime teksa ishte ulur rehat në karrigen e një drejtori me një këmbë të kryqëzuar mbi tjetrën.

JLo, shtoi një skaj të gjatë, të përshtatur të thurur me prerje të lëkurës për një kapje tjetër, e cila u mbulua me një triko të prerë që mbante mëngë në formë dolmani.

Fytyra e vendasit të Bronx -it u ndez duke përdorur produkte nga JLO Beauty, si dhe kozmetikë Scott Barnes.

Ajo shkoi për një pamje të butë grimi, duke i ngrohur faqet me një skuqje bukuroshe dhe duke shtuar shkëlqim me një shkëlqyes buzësh me ngjyrë të ngjashme.

Flokët bjonde të mjaltit u stiluan nga artisti i flokëve Chris Appleton, i cili i dha asaj një perde dhe shtresa./Lajmi.net/