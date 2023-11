Jennifer Lopez shumë e lumtur me Ben Affleck, bënë dallimin me lidhjet e kaluara Jennifer Lopez këngëtarja 54 vjeçare ka deklaruar se është shumë e lumtur dhe komode në lidhjen e saj të dashurisë me aktorin 51 vjeçar Ben Affleck. Në një intervistë me revistën Vogue, Lopez tha se dallimi i lidhje së dashurisë aktuale është shumë i madh me ato që kishte më parë. “Beni dëshiron që unë…