Jennifer Lopez shijon pak kohë për veten ndërsa shëtit nëpër Portofino me një fustan të bardhë

Jennifer Lopez shijoi pak kohë për veten ndërsa shëtiste nëpër Portofino të Shtunën, pa të bukurin e saj Ben Affleck, shkruan Daily Mail.

Çifti aktualisht po lundrojnë rreth Mesdheut pasi kanë rifilluar romancën e tyre, por J-Lo mori pak kohë nga Ben për t’u zhytur në kulturën vendase, transmeton lajmi.net.

Ylli i popit, 52 vjeç, dukej mahnitëse me një fustan të bardhë të bardhë dielli me një dizajn të prerë në bel, duke ndezur mesfushën e saj me ton të famshëm.

Veshja e Jennifer kishte një dizajn me prerje të ulët në pjesën e përparme dhe mëngë të mëdha e të shkurtra.

Ajo ra me hijeshi në dysheme në valë të shtypura dhe ajo i dha ngjyrë pamjes me një çantë të ndritshme kapri në kanavacë të printuar nga Carretto nga Dolce & Gabbana.

Ajo mbante hije dhe bizhuteri të artë të bardhë dhe i fshiu flokët e saj nga tiparet e saj të nxira, pa të meta si kurrë më parë me një buzëkuq lakuriq nudo.

Ajo u bashkua me disa nga miqtë e saj nga lundrimi ndërsa ata lundronin nëpër rrugë në diellin e mbrëmjes./Lajmi.net/