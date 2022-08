Jennifer Lopez ndan foton e parë nga dasma e saj me Ben Affleck

Jennifer Lopez ka publikuar një vështrim në dasmën e saj mahnitëse në Georgia me Ben Affleckun.

Të martën në mëngjes (23 gusht), këngëtarja dhe aktorja 53-vjeçare shkoi në faqen e saj të internetit “OnTheJLo.com” për të postuar një foto të re në afërsi ekstreme.

Ylli i “Marry Me” kishte veshur një vello të bardhë mbi fytyrën e saj ndërsa ishte grimuar me kujdes me grim rozë të lehtë.

Flokët e saj ishin të tërhequr mbrapa duke treguar vathët me diamant dhe perla. Dhe ajo kishte një material të bardhë të hollë në qafë.

Lopez veshi Ralph Lauren për ditën e saj të dytë të dasmës, stilistja e shumëfishtë, Mariel Haenn, konfirmoi se ylli kishte veshur stilistin e famshëm si dhe perlat nga Mikimoto.

Lopez dhe Affleck, 50 vjeç, u martuan në pronën e tij të plantacion në Riceboro, të rrethuar nga familja dhe miqtë e tyre më të ngushtë.

Pritja më luksoze u bë një muaj pasi çifti u arratis fshehurazi në Las Vegas. Page Six konfirmoi martesën fillestare me të dhënat gjyqësore, por, siç është traditë, Lopez përdori buletinin e saj “On The J.Lo” për të ndarë detaje intime nga ceremonia.

“Ne e bëmë atë. Dashuria është e bukur. Dashuria është mirësi. Dhe rezulton se dashuria është e durueshme. Njëzet vjet durim”, filloi ylli i “Marry Me” teksa po tregonte ditën e tyre romantike.

Lopez shtoi se ajo kishte veshur “një fustan nga një film i vjetër” ndërsa ata shkëmbyen betimet në “kapelën e vogël” dhe “i dhanë njëri-tjetrit unazat që do të mbajmë për pjesën tjetër të jetës”.

Ndërsa ceremonia e tyre në Las Vegas përfshinte vetëm disa nga fëmijët e tyre, Jennifer dhe ylli i “Argo” në dasmën e tyre luksoze paraqitën të ftuar të listës A dhe dhurata të personalizuara për të pranishmit.

Dyshja i dërgoi të gjithë në shtëpi me çanta të bëra me porosi të zbukuruara me “JB”. Lopez dhe Affleck gjithashtu shtuan një prekje personale në secilën çantë duke zbukuruar rripat me një etiketë emri për çdo mysafir që mori pjesë në natë e tyre të veçantë.

Çifti i porsamartuar aktualisht po jetojnë në një qira në Beverly Hills derisa të përfundojë rimodelimi në rezidencën e vjetër të Lopezit në Bel Air të Kalifornisë.

Dasma e tyre vjen 20 vjet pasi çifti u takuan dhe u fejuan, vetëm për të anuluar martesën e tyre në 2003. /Telegrafi/