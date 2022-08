Jennifer Lopez dhe Ben Affleck shfaqen në publik pas lajmeve për ndarjen

Ben Affleck dhe Jennifer Lopez janë fotografuar në Kaliforni, një ditë pasi u raportua se kanë vendosur të jetojnë të ndarë.

Të porsamartuarit vendosën të hanin drekën me fëmijët e tyre në një restorant përpara se të shkonin në rrugë të ndryshme për të kryer punët e tyre.

Lopez mund të shihej duke prekur me dashuri kokën e aktorit, ndërsa vajza e tij, Violet, u përpoq të tërhiqte vëmendjen e tij. Ata shoqëroheshin gjithashtu nga binjakët e këngëtares, Emme Maribel dhe Maximilian David, si dhe djali më i vogël i Affleck, Samuel.

Affleck, 49 vjeç, kishte veshur një bluzë jeshile “Believe in Boston” të shoqëruar me xhinse blu. Aktori, i cili ka pasur gjithmonë mbante një qese me ëmbëlsira ndërsa ishte brenda në dyqan. Nga ana tjetër, Lopez kishte veshur streçe të zeza dhe një kanotiere të bardhë.

Çifti janë parë edhe në një moment romantik duke u puthur në buzë.

Pasi kaluan muajin e mjaltit me familjen vetëm pasi u martuan tre javë më parë, Jennifer dhe Ben kanë vendosur të kalojnë më pak kohë së bashku. Ata besojnë se kjo lëvizje do t’i sjellë dobi marrëdhënies së tyre në planin afatgjatë. Sipas ‘Hollywood Life’, aktorët kanë arritur një konsensus për t’u ndarë disa ditë pasi kanë shijuar muajin e mjaltit në Evropë. Arsyeja sipas mediave është forcimi i lidhjes, pasi pavarësisht asaj që mund të mendoni, vendimi merret që magjia mes tyre të mos humbasë. Duke qenë se të dy profesionet e tyre i detyrojnë të kalojnë periudha të ndara, JLo dhe Affleck kanë vendosur të distancohen në mënyrë që në këtë mënyrë t’i mungojë më shumë njëri-tjetri. Ata nuk duan të lënë mënjanë karrierën e tyre në emër të dashurisë dhe besojnë se opsioni më i mirë është të vendosin një distancë mes tyre.

Bennifer, siç njihen ata, e rinisën romancën e tyre në prill të 2021, pak pasi këngëtarja i dha fund lidhjes me ish-të fejuarin Alex Rodriguez. Pas vetëm një viti lidhjeje, aktori iu ul në gjunjë për herë të dytë. Lopez dhe Affleck ishin fejuar më parë në vitin 2002, por e anuluan dasmën. Dyshja bënë një deklaratë të përbashkët në atë kohë, duke thënë: “Për shkak të vëmendjes së tepërt të medias rreth dasmës sonë, ne kemi vendosur të shtyjmë datën.

Çifti përfundimisht u nda në vitin 2004. Aktori u martua me Jennifer Garner në 2005, me të cilën ka tre fëmijë Violet, Samuel dhe Seraphina. Të dy u divorcuan në vitin 2018. Lopez gjithashtu është fejuar gjashtë herë para se të kthehej te aktori i “Argo”. Ajo ka binjakët e saj me ish-bashkëshortin Marc Anthony./Panoramaplus/