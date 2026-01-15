“Jemi në një fazë kyçe” – BE fillon heqjen e masave, do të liroj mbi 400 milionë euro
Bashkimi Evropian ka nisur fazën e heqjes së masave kufizuese ndaj Kosovës dhe synon që në javët në vijim t’i eliminojë ato të natyrës financiare.
Këtë e ka deklaruar në Parlamentin Evropian drejtori i përgjithshëm për Zgjerim i Komisionit Evropian, Jan Gert Koopman.
“Kemi filluar tashmë t’i zbusim masat dhe jemi në një fazë kyçe ku dëshirojmë të avancojmë programimin”, ka thënë Koopman, duke saktësuar se shuma në fjalë tejkalon 400 milionë euro, raporton “Agencia Nova”.
Sipas zyrtarit evropian, po zhvillohen konsultime të gjera me autoritetet kompetente dhe Komisioni shpreson ta finalizojë vendimin deri në fund të muajit, ndonëse mbetet i domosdoshëm miratimi i Komitetit të Shteteve Anëtare.
Koopman ka shpjeguar se, pasi të përfundojnë procedurat e programimit dhe nënshkrimit të kontratave, do të jetë e mundur të arrihet në heqjen e plotë të masave financiare, në përputhje me atë që ka njoftuar presidentja e Komisionit Evropian.
Deklaratat janë bërë në përgjigje të një pyetjeje nga raportuesi i Parlamentit Evropian për Kosovën, Riho Terras, gjatë një seance dëgjimore në Komisionin për Punë të Jashtme.
Sa i përket Planit të Rritjes për Ballkanin Perëndimor, Koopman ka theksuar se Kosova do të mund të marrë pagesat e para të parafinancimit vetëm pasi të konstituohet Kuvendi dhe të ratifikohet marrëveshja e nevojshme.
“Programi i reformave ka kohë që është gati dhe, në një nivel thelbësor, po zbatohet, por ratifikimi është thelbësor për të vazhduar me pagesat”, ka thënë ai, duke rikujtuar se vendi ka qenë pa një qeveri plotësisht funksionale për rreth një vit.
Koopman ka shprehur shpresën që, pas zgjedhjeve të dhjetorit, ekzekutivi i ri të formohet shpejt, duke mundësuar finalizimin e dokumenteve të nevojshme për mbrojtjen e buxhetit të BE-së dhe interesave të taksapaguesve evropianë.
“Në atë moment do të jemi gati të veprojmë shpejt”, ka përfunduar ai.