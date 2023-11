“Je t’uj ditë me e sill e pshtill lojën qysh po don”, gazetarja jep analizën për Bleron në Big Brother

Gazetarja Arjanita Osmanaj ka analizuar lojën e konkurrentit Blero në Big Brother VIP Kosova 2.

Ajo thotë se Blero nuk është lehtë i manipulueshëm dhe shpesh bën veprime që askujt s’i shkojnë ndërmend.

“Blero ish edhe njohës i mirë i muzikës. Me lanë pak anash muzikën prej fillimit kam thanë se është lojtar goxha i rondë në lojë. Nuk munden me manipulu qaq lehtë banorët e tjerë. Sa të don i ofron e sa të don i largon. I bon do veprime kanjëherë që nuk të shkon ty hiq menja e aq më pak banorëve që janë brenda. Njëjtë kur i shpëtoj banorët nga nominimi. Iu gjujtën krejt e ai u kënaqve t’uj kesh”, ka thënë ajo.

Tutje ajo tregon se Blero nuk e shfrytëzon tërë energjinë e vet në shtëpi por pak e lë edhe në ‘Prime’.

“Ai nuk e përdor krejt arsenalin e vet. E run do edhe për prajm. Ai aty e shfrytëzon hapësirën dhe momentin. Nuk e len prajm me ja përmend prajmin. Shpejt i kryn debatet.”