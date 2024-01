“Je e pabesë”, Adri dhe Iliriana të ashpër me Shqipën Adri dhe Iliriana janë çifti banor brenda Big Brother VIP Kosova të cilët kanë pasur shoqëri të mirë me Shqipen. Pas një problemi mes tyre ata të tre e kanë prishur shoqërinë. “Je e pabesë”, i ka thënë Adri Shqipes. Ajo nuk iu priton debateve dhe ka vazhduar një të tillë me çiftin. /Lajmi.net/