Javë vendimtare në Kuvend – Zgjidhet Haxhiu kryetare, Kurti nis mandatin e tretë, miratohen marrëveshje milionëshe dhe votohet Rezoluta për Specialen

Gjatë kësaj jave janë zhvilluar disa seanca të rëndësishme në Kuvendi i Kosovës, ku u konstituua legjislatura e re, u zgjodhën organet drejtuese të Kuvendit, u votua Qeveria e re dhe u miratuan një sërë projektligjesh me rëndësi financiare dhe ndërkombëtare. Konstituimi i Kuvendit dhe zgjedhja e kryesisë Në seancën konstituive u formua Komisioni i…

14/02/2026 23:19

Gjatë kësaj jave janë zhvilluar disa seanca të rëndësishme në Kuvendi i Kosovës, ku u konstituua legjislatura e re, u zgjodhën organet drejtuese të Kuvendit, u votua Qeveria e re dhe u miratuan një sërë projektligjesh me rëndësi financiare dhe ndërkombëtare.

Konstituimi i Kuvendit dhe zgjedhja e kryesisë

Në seancën konstituive u formua Komisioni i përkohshëm për verifikimin e mandateve, deputetët bënë betimin dhe më pas u zgjodh kryetarja e re e Kuvendit. Në krye të legjislativit u zgjodh Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje.

Nënkryetarë të Kuvendit u zgjodhën: Ardian Gola (VV), Vlora Çitaku (PDK), Kujtim Shala (LDK), Slavko Simiq (Lista Serbe) dhe Emilja Rexhepi (nga komuniteti multietnik joserb).

Albin Kurti nis mandatin e tretë

Në seancën e jashtëzakonshme plenare u votua Qeveria e re e Republikës së Kosovës, me Albin Kurtin si kryeministër, duke shënuar mandatin e tij të tretë në krye të ekzekutivit.

Kabineti i ri qeveritar përfshin:

  • Zv. Kryeministër i parë dhe Ministër i Punëve të Jashtme – Glauk Konjufca

  • Zv/kryeministre e dytë dhe Ministre e Drejtësisë – Donika Gërvalla

  • Zv/kryeministër për çështje të pakicave dhe bashkëpunim – Fikrim Damka

  • Ministër i Financave – Hekuran Murati

  • Ministër për Punë, Familje dhe Vlera të Luftës Çlirimtare – Andin Hoti

  • Ministër i Mbrojtjes – Ejup Maqedonci

  • Ministër i Punëve të Brendshme – Xhelal Sveçla

  • Ministër i Administratës Publike dhe Digjitalizimit – Lulëzon Jagxhiu

  • Ministër i Shëndetësisë – Arben Vitia

  • Ministër i Arsimit dhe Shkencës – Hajrullah Çeku

  • Ministër i Kulturës dhe Turizmit – Saranda Bogujevci

  • Ministër i Sportit dhe Rinisë – Blerim Gashani

  • Ministër i Administrimit të Pushtetit Lokal – Elbert Krasniqi

  • Ministre e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Fitore Pacolli

  • Ministër i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural – Armend Muja

  • Ministër i Infrastrukturës dhe Transportit – Dimal Basha

  • Ministër i Tregtisë, Industrisë dhe Integrimeve Evropiane – Mimoza Kusari

  • Ministre e Ekonomisë – Artane Rizvanolli

  • Ministër për Komunitete dhe Kthim – Nenad Rashiq

  • Ministër për Zhvillim Rajonal – Rasim Demiri

Miratohen marrëveshje financiare projektligje të rëndësishme dhe një Rezolutë

Puna e Kuvendit fillimisht nisi me miratimin e Rezolutës për Gjykatën Speciale.

Kuvendi i Kosovës e miratoi me 90 vota një rezolutë përmes së cilës ka kërkuar nga Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar në Hagë, që të ushtrojë proces gjyqësor të drejtë ndaj ish-udhëheqësve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk morën pjesë në votim, pasi një kërkesë e tyre për të shtuar një pikë, në lidhje me vrasjet politike, në përmbajtje nuk u pranua.

Në prezantimin e përmbajtjes, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Përparim Gruda, ka thënë se rezoluta është hartuar nga ekspertë të pavarur.

Gjatë javës, Kuvendi miratoi edhe disa projektligje për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me Bashkimin Evropian si Plani i Rritjes, ku Kosova përfiton 882 milionë euro dhe disa marrëveshje të tjera, që përfshijnë mbështetje financiare për reforma, rritje ekonomike, efektivitet fiskal, zhvillim të gjelbër, shëndetësi dhe edukim në fëmijërinë e hershme.

Po ashtu, u shqyrtua dhe u plotësua vendimi për përbërjen e komisioneve parlamentare, si dhe u miratua zgjatja buxhetore për muajin mars.

Çka pritet javën e ardhshme?

Të hënën vazhdon seanca e jashtëzakonshme në Kuvend, në rend dite Projektligji për Buxhetin 2026

Të hënën do të vazhdojë seanca e jashtëzakonshme plenare në Kuvendi i Kosovës, ku deputetët pritet të shqyrtojnë në lexim të parë Projektligjin nr. 10/L-001 për ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.

Seanca do të mbahet në Sallën e seancave, me fillim nga ora 10:00. Kjo pikë u diskutua të hënën, por me kërkesë të opozitës, u vendos që të shtyhet për të hënën që të ketë hapsirë për rishikim të buxhetit të propozuar nga Qeveria e Kosovës./lajmi.net/

