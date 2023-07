Javë me shumë angazhime: Lajçak flet për takimet që pati me Kurtin, Bislimin, Vuçiqin e Petkoviçin Emisari sllovak, Miroslav Lajcak, ka bërë një përmbledhje të takimeve që ka pasur, me kryeminsitrin Albin Kurti në Greqi, kryenegociatorët Bislimi e Petkoviq dhe gjithashtu edhe me presidentin e Serbisë, Aleksander Vucic. Lajcak ka thënë se në margjinat e simpoziumit SYMI ka pasur një takim të vlefshëm me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti. Ai ka…