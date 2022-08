Java e dytë e gushtit me shi e breshër Mot jo stabil pritet në javën e dytë të gushtit. Sipas Prishtina Weather do të ketë rrebeshe e bubullima, derisa vende-vende ditën e martë pritet edhe stuhi shiu me breshër. Temperaturat priten të shënojnë rënie edhe nën vlera normale. Minimalet pritet të luhaten ndërmjet 15 – 17 gradë, e maksimalet deri në 32 gradë ditën…