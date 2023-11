Java e 7-të e basketbollit kosovar luhet në fundjavë, dy derbi në program Në fundjavë do të zhvillohet xhiroja e shtatë në Prince Caffe Superligë, apo përfundimi i rrethit të parë prej shtatë xhirosh. Vëllaznimi pas dy fitoreve radhazi do të përballet me Sigal Prishtinën, që numëron katër fitore e dy humbje. Kuqezinjtë synojnë fitoren e tretë radhazi, kurse prishtinasit të pestën këtë edicion. Takim shumë i rëndësishëm…