Jason Momoa flet për ndarjen me ish-gruan Lisa Bonet, tregon se po jeton rrugëve Aktori i njohur i filmit “Aquaman”, Jason Momoa ka treguar për divorcin me ish-gruan e tij Lisa Bonet. Në një intervistë për Entertainment Tonight, ylli i filmit ka thënë se nuk e ka një shtëpi fikse për momentin. Në vend të kësaj, ai jeton në rrugë, me fansat e mbetur të mërzitur kur ai shfaqet…