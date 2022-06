Jashari tregon se pse tha që dyshon se Kurti po bën përpjekje ta kthej Serbinë në Kosovë

Jashari ka thënë se ka disa arsye pse dyshon që Kurti po bën përpjekje ta kthejë Serbinë në Kosovë, duke filluar nga qëndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje për raporton e Dick Martyt e deri te heshtja e Qeverisë për dënimin e ish-krerëve të UCK-së, Hysni Gucati e Nasim Haradinaj në Hagë.

“Ky është qëndrim i imi si përfaqësues i familjeve të dëshmorëve. Ne kemi bashkëpunuar me VV-në, por bashkëpunimet janë ndarë në vitin 2010, sepse ne e kemi kundërshtu raportet e Dick Martyt, dhe këtu i kemi ndarë rrugët e bashkëpunimit, pasi që VV-ja në atë kohë ka qenë pro raportit të Dick Martyt. Edhe thirrjet që ka ndodh në atë kohë për ish-kryeministrin e vendit, Hashim Thaçi, ku thuhej se Hashim Thaçi nuk është lufta çlirimtare, ka pasur edhe thirrje të tjera ku janë brohoritur : Edhe i bukur edhe tradhtar.

Unë personalisht kam biseduar me Kurtin dhe i kam sugjeruar që kjo qasje dhe këto që po ndodhin është gabuiar. Ky është argumenti i parë për ta sqaruar deklaratën që e kam dhënë në protestë”, tha Jashari.

Tutje ai përmendi edhe deklaratat e kryeministrit Albin Kurti ndaj ish-krerëve të UÇK-së, kur u thoshte kriminela.

“Pastaj i keni deklaratat publike të Albin Kurtit, i cili krerët e UCK-së i quan kriminelë dhe i bën thirrje të organeve të drejtësisë ndërkombëtare që të merren me ta sepse ata janë kriminalë. Pastaj deklarata e tij Shko Hashim në Hagë, dhe së fundi gjithë këto padrejtësi që po i ndodhin luftës së UCK-së ku sot i kemi krerët e UCK-së në Hagë që po përballen me padrejtësi, kryeministri nuk e flet asnjë fjalë.

Pastaj dënohen dy krerët e OVL-së UCK-së dhe qeveria e Kosovës hesht. Në vend që të mos ndodhin këto e të jemi të gjithë bashkë e t’i tregojmë botës që lufta ka qenë e pastër”, tha Jashari.

Jashari për deklaratën e tij tha se i ka dyshimet e tij për shkak të veprimeve të Qeverisë.

“Unë kam thënë që janë dyshimet e mija karshi veprimeve që është duke i bërë kjo qeveri, sepse kemi shumë probleme që nuk do të duhej të kemi, psh me ministrin Muratin, i cili shpif dhe mundohet të nxjerrët nga veprimet e tij, në vend që të zbatojë ligjin që është në fuqi.

Në këtë qeveri nuk do të ishte edhe një ministre e një dikasteri shumë të rëndësishëm, sic është Donika Gërvalla, kam respekt për prindin e saj, por çfarë do të thonë institucionet e Serbisë, kur e dëgjojnë një ministre në këtë qeveri, e cila akuzon dhe bën përpjekje ta baltos, sa që shkon aq larg se do të jetë dëshmitare kundër krerëve të UÇK-së. Mendoj që në një institucion normal në secilin shtet nuk do të duhej të kishin ndodh. Për deklaratën që e kam dhënë, unë jam këtu”, tha Jashari.

Përfaqësuesi i familjeve të dëshmorëve i kërkoi ballafaqim kryeministrit Albin Kurti, për të argumentuar dhe kundër argumentuar veprimet e qeverisë karshi veteranëve të UÇK-së.

“I kërkoj ballafaqim kryeministrit Albin Kurti, që t’i qesim argumentet dhe kundër argumentet. Janë dyshimet e mija, edhe do ja them. Unë mund të jem i gabuar, sepse është një kryeministër që nuk ka lënë fyerje pa ju bo krerëve të UCK-së duke i quajtur kriminelë e tjerë. Megjithatë jam i gatshëm të ballafaqohem edhe me kryeministrin dhe këdo tjetër”, tha Jashari,.

Kujtojmë se në protestën e mbajtur dy ditë më parë, Jashari tha se “Deputetët që bien pre e një kryeministri të tillë dhe ngrisin dorë apo votojnë një ligj të tillë për ndryshim ku përjashtohet kategorizua më e ndritur veteranët e luftës, bëhen krah i një kryeministri që ne dyshojmë se bën përpjekje që ta kthejë Serbinë në Kosovë”.