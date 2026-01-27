Jashari takon të ngarkuarin me punë të Ambasadorit të Japonisë, e falënderon për mbështetjen në ngritjen e kapaciteteve të FSK-së
Komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari ka pritur në një takim zyrtar të Ngarkuarin me Punë në Ambasadën e Japonisë në Kosovë, hiroyasu Tanigaki dhe atasheun Kolonel Tomofumi Iwasaki.
Gjenerali Jashari i ka njoftuar zyrtarët Japonez për situatën e sigurisë në rajonin tonë dhe për zhvillimin e Forcës së Sigurisë Kosovës.
“Gjatë takimit u diskutuara për bashkëpunimin e shkëlqyer ndërmjet FSK-së dhe Japonisë. Gjeneral Jashari vlerësoi lart marrëdhëniet me partnerët strategjikë dhe falënderoi shtetin japonez për mbështetjen e vazhdueshme në ngritjen e kapaciteteve të FSK-së, veçanërisht përmes programeve të trajnimit dhe shkollimit. Në përmbyllje, të dyja palët shprehën gatishmërinë për thellimin e mëtutjeshëm të bashkëpunimit dypalësh, duke konfirmuar përkushtimin për forcimin e partneritetit dhe sigurisë”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/
