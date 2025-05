Jashari: Roli i Presidentes është inkurajues, por pa mandat politik Analisti politik Shemsi Jashari ka komentuar zhvillimet e fundit politike në vend, duke i cilësuar ato si “inkurajuese”, me shpresën se do të ndihmojnë në tejkalimin e bllokadës institucionale. “Zhvillimet janë inkurajuese me shpresën që do të ndihmojnë për të dalë nga ky qorrsokak ku kanë hyrë subjektet politike me këtë pasivitet, me këtë injorancë…