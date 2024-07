Jashari: Intervistimi i Haxhiut nga Prokuroria, i turpshëm

Avokati, Arbër Jashari intervistimin e ministres së Drejtësisë, Albulena Haxhiu nga Prokuroria Speciale e konsideron të turpshëm.

“Për mendimin tim është turp me u thirr ministrja e Drejtësisë për këtë”, ka thënë ai në Tëvë1.

Sipas tij, ministrja në Prokurori mund të thirret vetëm për raste të jashtëzakonisht të mëdha jo për deklarata të saj në emisione televizive.

“Vetëm për raste jashtëzakonisht të mëdha që njëmend duhet më u thirrë edhe që s’ka asnjë formë tjetër ose asnjë kanal tjetër që mundet me u zëvendsu ose që mundet me u marrë informata prej ministres së drejtësisë, por kjo kështu është disi e turpshme. Nuk thirret ministrja me u mbajt në prokurori për gjërat që i ka thënë në një debat ose në një emision politik e që munden me u interpretu edhe nga konteksti ose mund të jenë edhe aludime ose supozime të saj”, ka shtuar avokati.

Tutje avokati është shprehur se beson që në këtë rast kanë ndikuar raportet e Këshillit Prokurorial dhe Ministrisë të cilat raporte po e prodhojnë një klimë të tillë qesharake.

“Unë besoj që raportet Këshill Prokurorial-Ministri, ky ligji për KPK ka ndiku. Fryma institucionale,mosbesimi pastaj ajo armiqësia,lufta me komunikata po e prodhojnë një klimë të tillë qesharake”, ka theksuar ai.

Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu është intervistuar të hënën.

Intervistimi i saj është bërë pas deklaratave të dhëna nga ministrja Haxhiu në një emision televiziv se prokurorë dhe gjyqtarë janë takuar për raste të caktuara.

Haxhiu është intervistuar edhe për deklarimin e saj në Facebook lidhur me arratisjes e kosovarëve nga burgjet.