Jashari: Askush nuk mund ta ndalë zhvillimin e Skenderajt

Madje as ata që përmes veprimeve të tyre, duke ndotur mjedisin e duke shkatërruar pronën publike e parqet po dëshmojnë që fatkeqësisht nuk e duan vendin.

Miliona investime në mjedis, në rregullimin e parqeve dhe mirëmbajtjen e tyre kemi bërë dhe po bëjmë në qytetin tonë për qytetarët, për gjeneratat e reja.

Qytetarët do të duhej që ato t’i ruanin sepse ato janë për ta dhe për fëmijët e tyre. Këtë ndotje dhe shkatërrim nuk do ta lejojmë, madje do ta gjobitim sipas legjislacionit në fuqi.

Si komunë, në qytetin tonë kemi filluar me instalimin e kamerave të sigurisë dhe kështu të gjitha ata që ndotin mjedisin apo shkelin ligjin do të identifikohen nga policia dhe dënimi do t’iu shkojë në shtëpi.

Zgjerimi dhe rehabilitimi i sheshit “Adem Jashari”, investimet në parkun “Idriz Rreci”, ndërtimi i çezmës dhe fontanës në këtë park dhe në sheshin “Adem Jashari”, rregullimi i bulevardit në rrugën “Ilaz Kodra”, përfundimi i palestrës sportive, ndërtimi i poligonit multifunksional, ndërtimi i poligonit sportiv në lagjen 2, rehabilitimi i parkut “Amerikan”, ndërtimi i 2 çerdheve në qytetin tonë dhe ndërtimi i objektit multifunksional të dedikuar për muzeun historik, qendren rinore si dhe bibliotekën e qytetit tonë, bashkë me salla të leximit për të rinjtë tonë janë disa nga investimet që po realizohen e do të realizohen gjatë vitit 2020-2021 e me të cilat do t’i japim pamje të re qytetit tonë historik.

Thirrje për të gjithë që të mbrojmë qytetin tonë dhe së bashku ta bëjmë atë siç e meriton dhe siç ëndërruan të parët tonë.