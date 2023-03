Jasharaj tregohet i prerë: Sa t’ka SBASHK, test me shkrim të njohurive të mësimdhënësve nuk do t’ketë Kreu i SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj ka folur së fundi për draft-udhëzimin që pritet të nis zbatimin nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ku mësimdhënësve në Kosovë do t’ju mundësohet licencimi i avancuar përmes një testimi dhe nëse arrijnë të licencohen, do të arrijnë të përfitojnë edhe ngritje page. Në një intervistë për lajmi.net, Jasharaj…