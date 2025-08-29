Jasharaj: Shpresojmë për furnizim të shpejtë me tekste, të mos përsëritet situata e viteve të kaluara
Pasi më 1 shtator fillon viti i ri shkollor, kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), Rrahman Jasharaj ka uruar mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit. Jasharaj përmes një njoftimi për media thotë se shpreson që të gjithë nxënësit të furnizohen me mjete shkollore e mos të ketë përsëritje të situatës si të…
Lajme
Pasi më 1 shtator fillon viti i ri shkollor, kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës (SBASHK), Rrahman Jasharaj ka uruar mësimdhënësit, prindërit dhe nxënësit.
Jasharaj përmes një njoftimi për media thotë se shpreson që të gjithë nxënësit të furnizohen me mjete shkollore e mos të ketë përsëritje të situatës si të dy viteve të kaluara.
“E hëna e 1 shatorit do të shënojë fillimin e një beteje të re për dije. SBASHK-u ju drejtohet punëtorëve arsimor, prindërve dhe nxënësve me urimin që ky vit shkollor të fillojë mbarë dhe të stoliset vazhdimisht me arritje e suksese të shumta. Urojmë që të ndodh sa më shpejt furnizimi i nxënësve me tekste shkollore e të mos na përsëritet situata e dy viteve të kaluara shkollore kur me fajin e ministres Nagavci dhe MASHTI-t shkonte shatori pa u kompletuar të gjithë nxënësit me tekste dhe mjete mësimore”, ka thënë Jasharaj.
Po ashtu ai tha se: “Urojmë që sa më shpejt të ketë një Qeveri të Kosovës me njerëz që e ndjejnë si nder dhe obligim të jenë anëtarë të kabinetit qeveritar e jo të ndjehen, si kjo Qeveria Kurti, se janë bërë shumë të mëdhenj dhe t’i shohin si armiq gjithë ata që guxojnë t’i kritikojnë kur punojnë keq apo nuk punojnë fare”.
Tutje Jasharaj iu drejtua mësimdhënësve duke i lutur që të vazhdojnë misionin e tyre të shenjtë për edukimin dhe arsimimin e brezave.
“Mësimdhënës të nderuar duke ju uruar fillim të mbarë të vitit të ri shkollor ju falënderojmë për gjithë angazhimet në vitet e shkuara dhe ju lusim që të vazhdoni me misionin tuaj të shenjtë për edukimin dhe arsimimin e brezave. Prindër të nderuar edhe juve ua urojmë fillimin e vitit të ri shkollor duke ju lutur që të jeni pranë mësimdhënësve e t’i ndihmoni në realizimin e qëllimit të përbashkët për arritje e suksese sa më të larta. Ju lusim që mos të ngriteni kundër mësuesit, për t’i hyrë në hatër pushtetit, as atëherë kur punëtorët e arsimit janë në protestë apo në grevë. Të jeni të bindur ata nuk i duan këto veprime sindikale, por i bëjnë pas pritjes së gjatë që qeveritarët të bisedojnë me SBASHK-un dhe të ofrojnë zgjidhje për kërkesat legjitime. Prindër të nderuar fëmijët tuaj nuk kalojnë as edhe një minutë me qeveritarët po kalojnë një pjesë të madhe të ditës me mësimdhënësit”.
Jasharaj uroi edhe nxënësit: Nxënës të nderuar duke ua uruar edhe juve fillimin e vitit të ri shkollor ju ftojmë të angazhoheni sinqerisht për të fituar njohuri të reja dhe të dëgjoni këshillat e mësuesit dhe prindit. Janë këta që ua duan sinqerisht të mirën dhe luten që ju të arrini sa më shumë në jetë”.