Jasharaj i SBASHK-ut: Momentet më të mira e pa greva i kemi pasur me Hashim Thaçin Kryetari i SBAShK-ut, Rrahman Jashari i cili njihet për organizimin e grevave ndër vite. Ai ka treguar se me ish-kryeministrin, Hashim Thaçin ka pasur një bashkëpunim më të mirin sesa me kryeministrat e tjerë. Ai ka thënë se “momentet më të mira e pa greva ishin me Thaçin kryeministër”, deklaroi Jasharaj. E edhe për ish-kryeministrin,…