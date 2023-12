Jasharaj i reagon ashpër AShAK-ut: Mësimdhënësit janë votues si të tjerët, ju duhet të depolitizoheni

Kryetari i Sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës, Rrahman Jasharaj i ka reaguar Akadeisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të cilët përmes një komunikate treguan nëntë masa që sipas tyre duhet të ndërmirren në sistemin arsimor të Kosovës.

Në rekomandimin e tretë, AShAK thotë se “organizimi sindikal i mësuesve dhe arsimtarëve duhet urgjentisht të depolitizohet dhe të mos jetë vendimmarrës në procesin arsimor. Sindikatat dhe këshillat e prindërve nuk mund të marrin vendime që bien ndesh me ligjin”.

Jasharaj ka shkruar se Akademia po merret me shkencë, por më shumë me politikë dhe i ka bërë apel që të depolitizohen

Ai ka shtuar se mësimdhënësit në vend janë votues të partive të ndryshme, por jo të politizuar.

“Kryesi e nderuar e ASHAK-së po të njihnit realitetin në Kosovë nuk do ta shkruanit pikën tre, as për hatër të Albinit sepse është urdhër për depolitizim e pa ndodhur kurrë politizimi. ASHAK kuptojeni se anëtarë në SBASHK janë të punësuarit në arsim , që nga çerdhet e deri në universitete, por edhe shumë nga institucionet e nderuara të kulturës. Këta të punësuar jetojnë në tërë territorin e Kosovës dhe janë votues të partive të ndryshme sipas vullnetit të tyre. Ata janë votues të partive të ndryshme, por në SBASHK jemi betuar të gjithë e e ruajmë unitetin duke u nisur nga Bashkë e në SBASHK. Unë , që të mos ju mbetem borxh në deklarime ju bëj apel që Ju të depolitizoheni sepse jeni mendja dhe dija e këtij vendi”, ka shkruar Jasharaj.

Reagimi i plotë:

Reagim ndaj rekomandimit të tretë të ASHAK për arsimin në Kosovë

Pas publikimit të rezultateve të testit PISA dola publikisht përmes medieve të nderuara dhe apelova në emër të gjithë të punësuarve në arsim , që nga çerdhet e deri në universitete, që ministrja Nagavci të lë inatet dhe të bëj bashkë e një tryezë përfaqësuesit e Akademisë së Shkencave e Arteve, SBASHK-un, përfaqësuesit e Këshillit të Prindërve , ekspertët e mirëfilltët arsimit dhe palët tjera për të bashkëbiseduar e për të krijuar një trase për angazhimet e përbashkëta në shërbim të ngritjes së cilësisë në arsim e për të dalë më mirë edhe në testin ndërkombëtar PISA.

Prita se kështu do të ndodh, por ja që , më në fund , Akademia e Shkencave e Arteve e Kosovës foli dhe , në vend të insistimit për një takim të përbashkët, doli me ca rekomandime.

Unë , në cilësinë e kryetarit të SBASHK-ut , gjithë rekomandimet tjera të ASHAK-së, po ua lë debateve të ekspertëve dhe të ekspertëve në thonjëza të arsimit, por nuk kam si të kos reagoj për pikën e tretë e që ka të bëj me deklarimin e ASHAK-së për organizimin sindikal e në të cilën thuhet : “Organizimi sindikal i mësuese dhe arsimtarëve duhet urgjentisht të depolitizohet dhe të mos jetë vendimmarrëse në procesin mësimor”. E dashura Akademi e Shkencave dhe e Arteve të Kosovës duke u marrë me shkencë e më shumë me politikë , disa prej jush, nuk keni pasur kohë të lexoni Ligjin për organizimin sindikal dhe të hulumtoni edhe për realitetin e historikut e angazhimeve të SBASHK. Sindikata jonë u themelua si kërkesë e kohës për të mbrojtur arsimin shqip në vitet e 90-ta kundër furtunave të pushtuesit dhe këtë e bëri me mund e sakrifica bashkë me Lidhjen e Arsimtarëve Shqiptarë “Naim Frashëri “ dhe me aktivet e drejtorëve të shkollave dhe këshilltarët e nderuar pedagogjik. Qëndruam me vite e degata duke u përballur me sfida dhe ishim e mbetemi zë i anëtarësisë sonë. Deklarimi juaj , si rekomandim, është në të njërën linjë me tendencat e Qeverisë Kurti, që duke pasur miion të shuaj sindikatat , e veçmas SBASHK-un ngriti akuza me shpifje se jemi të atyre apo të këtyre.

SBASHK

Kryetari Rrahman Jasharaj