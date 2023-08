Jasharaj akuza të reja Nagavcit: Pushimin vjeshtor e bëri për inati Kryetari i SBASHK-ut, Rrahman Jashari, ka komentuar vendimin e ministrës Nagavci për pushimin vjeshtor që nxënësit do të kenë këtë vit. Jashari tha se ministria Nagavci e mori këtë vendim nga inati pasi vitin e kaluar ua mohoi nxënësve pushimin pranveror. “Doli me këtë propozim Ministrja e njëjtë që me inatet që kishte ua mohoi…