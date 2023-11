Jashanica: Do të provojmë edhe grupet e Ligës së Kampionëve me Ballkanin

Mbrojtësi i Ballkanit, Bajram Jashanica ka folur në konferencë për media, para ndeshjes kundër Viktoria Plzen, në Ligën e Konferencës.

Ballkani dhe Viktoria Plzen do të përballen të enjten nga ora 18:45, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net.

Qendërmbrojtësi i Ballkanit, Bajram Jashanica shpreson që të vazhdojë gjatë me Ballkanin në Evropë. Ai theksoi se do të provojnë edhe fazën e grupeve të Ligës së Kampionëve.

“Është ndjenjë e jashtëzakonshme të paraqitesh në këto nivele. Shpresojmë të vazhdojmë sa më gjatë me Ballkanin në Ligën e Konferencës. Jemi ende në garë. Të marrim ndeshjet një pas një. Nesër na duhet të përqëndrohemi dhe të japim maksimumin secili nga ne që do të paraqitemi në fushë” – tha Jashanica në konferencë për media, shkruan lajmi.net.

“Presion do të kemi gjithmonë futbollistët. Tani nuk kemi presion. E kemi arritur limitin si ekip kosovar. Tani jemi në rrugë të mirë. Nuk do të futemi me presion. Do të jetë një ndeshje e mirë për ne”.

“Përderisa jemi në këto niveli. Pse mos të provojmë edhe në grupet e Ligës së Kampionëve. Por, ajo arrihet me punë dhe disiplinë. Pse mos të vazhdojmë ëndrrën tonë” – shtoi ai.

Ballkani zë vendin e tretë me katër pikë në Grupin C, një më shumë se Dinamo Zagrebi. Astana është e dyta me katër pikë po ashtu. Viktoria Plzen kryeson grupin me 12 pikë dhe ka siguruar kalimin tutje./Lajmi.net/