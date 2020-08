Japoni, numri i turistëve ra me 99,9% në korrik

“Të dhënat e korrikut shënojnë muajin e dhjetë radhazi të rënies, një krizë që filloi në tetorin e vitit të kaluar pas tensioneve diplomatike me Korenë e Jugut për çështje që lidhen me interpretimin e historisë gjatë pushtimit kolonial të gadishullit”, sipas statistikave nga Agjencia Kombëtare e Turizmit.

Rënia pothuajse në zero e flukseve turistike përfshin lëvizjet e qytetarëve japonezë jashtë vendit, me një rënie prej 98,8% në 20 300 në korrik, e krahasuar me mbi 1,65 milionë në korrik 2019.

Deri më sot, Japonia vazhdon të ketë kufizime të rrepta, që parandalojnë hyrjen e qytetarëve nga 146 vende, përveçse për arsye të qarta humanitare.

Ndalimi vlen, gjithashtu, për banorët e huaj që kanë një leje qëndrimi të rregullt dhe leje pune.