Januzaj shkëlqen në Turqi, dy gola dhe një asistim në pjesë të parë

Januzaj, tundi dy herë rrjetën dhe asistoi njëherë, brenda 45 minutave të para.

Ai fillimisht shënoi në minutën e 16′ dhe më pas në të 35-tën, shkruan lajmi.net.

Januzaj këtë performancë e bëri kundër Giresunspor, në Superligën e Turqisë.

Futbollisti me prejardhje nga Kosova aktualisht luan me skuadrën Basaksehir.

Aktualisht kjo skuadër po fiton me rezultat 0:4.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë golat:/Lajmi.net/

Adnan Januzaj with the rocket for the opener!pic.twitter.com/At7C0lUJ6l

— Football Report (@FootballReprt) April 24, 2023