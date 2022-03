Janjeva për ftesën te Kosova: Ishte një ëndërr e imja, menjëherë iu tregova prindërve

Andi Janjeva është ftuar në grumbullim me kombëtaren e Kosovës U21.

Lojtari i skuadrës së Watford do të kontribuojë në kampin Dardan para ndeshjeve kualifikuese për 2023 UEFA European Championship.

Mbrojtësi i skuadrës U23 të Watford ka thënë se ishte një ëndërr e tij që të grumbullohej me Kosovën.

“Ta përfaqësoj Kosovën ka qenë një ëndërr e imja, që kur isha i vogël”, ka thënë Janjeva, transmeton lajmi.net

“Prejardhja ime është diçka që më sjell krenari. Mendoj se është arritje e madhe dhe me shpresën, ky është një start i progresit tim drejt skuadrës së parë, sepse ajo është ëndrra ultimate”, ka shtuar Andi.

“Isha i kënaqur të pranoja lajmin, sidomos pasi ishte kohë e gjatë që kur kam qenë me ta, kështu që të ftohem përsëri në skuadër është ndjenjë e shkëlqyer. Tregon se po përcillem dhe po vlerësohem goxha lart”, tha mes tjerash Janjeva.

Lojtari tregoi edhe për ndjenjën e prindërve të tij, kur mësuan për ftesën e tij te Kosova U21.

“Menjëherë iu tregova prindërve të mi, sigurisht. Atyre iu pëlqen të më shohin tek luaj për Kosovën, sidomos familjes që kam atje. Gjyshërit e mi dhe kushërinjtë akoma nuk kanë pasur rastin të më shohin direkt teksa luaj, kështu që shpresoj që ata të jenë aty për ndeshjen në shtëpi.”

Andi Janjeva në fund, për faqen e Watford, tregoi edhe pritshmëritë e tij për këtë grumbullim.

“Është turne i madh dhe shpresoj t’ia dalim të kualifikohemi. Kjo do të ishte arritje e madhe, jo vetëm për veten, por edhe për gjithë shtetin, sepse ke mundësi të luash me kundërshtarë të mëdhenj. Të dyja ndeshjet ndaj Sllovenisë do të jenë të vështira, por unë mendoj se kemi talent në skuadër kështu që mund të bëjmë mirë”, shtoi lojtari, përcjell lajmi.net.

19 vjeçari pritet të ketë minutat e tij në ndeshjet e 25 dhe 29 marsit. /Lajmi.net/